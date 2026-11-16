Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuzda ev sahipliği yaptığımız NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yansımaları hala sürüyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri sadece bölgemizde değil artık tüm dünyada duyuluyor" - Son Dakika