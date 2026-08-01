Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsiz Türkiye) Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile zaten ilk günden itibaren yapıcı ve samimi tavrımızı pek çok defa ortaya koyduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsiz Türkiye) Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile zaten ilk günden itibaren yapıcı ve samimi tavrımızı pek çok defa ortaya koyduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsiz Türkiye) Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile zaten ilk günden itibaren yapıcı ve samimi tavrımızı pek çok defa ortaya koyduk."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Terörsiz Türkiye) Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile zaten ilk günden itibaren yapıcı ve samimi tavrımızı pek çok defa ortaya koyduk.' - Son Dakika