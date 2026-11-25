Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Bir anne evladının üzerine nasıl titrerse biz de bu sürecin üzerine aynı hassasiyetle titriyoruz. Amacımız huzurun, kardeşliğin,güvenliğin ve kalkınmanın güçlenmesidir" - Son Dakika