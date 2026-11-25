Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Bir anne evladının üzerine nasıl titrerse biz de bu sürecin üzerine aynı hassasiyetle titriyoruz. Amacımız huzurun, kardeşliğin,güvenliğin ve kalkınmanın güçlenmesidir"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Bir anne evladının üzerine nasıl titrerse biz de bu sürecin üzerine aynı hassasiyetle titriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Bir anne evladının üzerine nasıl titrerse biz de bu sürecin üzerine aynı hassasiyetle titriyoruz. Amacımız huzurun, kardeşliğin,güvenliğin ve kalkınmanın güçlenmesidir"
Kaynak: AA