Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz tespit, takip ve teyit görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor. Bütün adımlarımızı hukuk içinde, kararlılıkla ve devlet ciddiyetiyle atıyoruz" - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz tespit, takip ve teyit görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor. Bütün adımlarımızı hukuk içinde, kararlılıkla ve devlet ciddiyetiyle atıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz tespit, takip ve teyit görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz tespit, takip ve teyit görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor. Bütün adımlarımızı hukuk içinde, kararlılıkla ve devlet ciddiyetiyle atıyoruz"
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
25.11.2026 15:57:14. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz tespit, takip ve teyit görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor. Bütün adımlarımızı hukuk içinde, kararlılıkla ve devlet ciddiyetiyle atıyoruz" - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz tespit, takip ve teyit görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor. Bütün adımlarımızı hukuk içinde, kararlılıkla ve devlet ciddiyetiyle atıyoruz" - Son Dakika