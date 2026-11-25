Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz tespit, takip ve teyit görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor. Bütün adımlarımızı hukuk içinde, kararlılıkla ve devlet ciddiyetiyle atıyoruz" - Son Dakika