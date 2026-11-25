Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Hiç kimsenin parti içi iktidar kavgasını sürece yüklemeye, sürecin sırtına bindirmeye, sürecin önüne geçirmeye hakkı yoktur"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Hiç kimsenin parti içi iktidar kavgasını sürece yüklemeye, sürecin sırtına bindirmeye, sürecin önüne geçirmeye hakkı yoktur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Hiç kimsenin parti içi iktidar kavgasını sürece yüklemeye, sürecin sırtına bindirmeye, sürecin önüne geçirmeye hakkı yoktur"
Kaynak: AA