Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİKAD Başkanı Bulut\'u kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından fotoğraf paylaşıldı.
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