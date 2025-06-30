Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun bir yıldır kesintisiz gerilediğini belirterek, "Mayıs ayında yıllık enflasyon, son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 32. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, ticarette korumacılık politikalarının yeniden yükselişe geçtiğini, uluslararası ticaretin serbest yapısında ciddi daralmaların meydana geldiğini söyledi.

Gümrük duvarları üzerinden yürütülen ticaret savaşlarının mevcut belirsizlik ortamını daha da derinleştirdiğini belirten Erdoğan, "Ekonominin yanı sıra küresel siyasetten toplumsal dengelere kadar birçok alanda risklerin arttığı, tehditlerin çeşitlendiği bir süreçle karşı karşıyayız. Bilhassa bölgemizde hemen her gün gözlerimizi yeni bir gerilimle açıyoruz. Şunu hepimiz az çok görebiliyoruz: Dengelerin kurulması, istikrarın sağlanması, fırtınalı sulardan sakin sulara geçiş biraz daha zaman alacak. Türkiye olarak yol haritamızı, öngörülerimizi ve stratejilerimizi bu gerçeği göz önünde bulundurarak belirliyoruz. İşi şansa bırakmıyor, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, muhalefetin Türkiye'yi batağa sürüklemek isteyen savaş baronlarının ekmeğine yağ süren sorumsuz söylemlerine rağmen oyuna gelmediklerini, şimdiye kadar ülkeyi bölgelerindeki çatışma ve savaşların çeperinde tutmayı başardıklarını anlattı.

"2024 yılı, ülkemiz açısından önemli başarılarla dolu bir yıl oldu"

Sürekli değişen küresel ekonomik ve siyasi iklimin kendilerini hedeflerinden koparmasına izin vermediklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 yılı, ülkemiz açısından önemli başarılarla dolu bir yıl oldu. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz sayesinde ekonomimiz, yüzde 3,2 oranında büyüdü. 2025 yılında da ekonomimizdeki ivme devam ediyor. Türkiye ekonomisi, 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 büyüme kaydetti. Böylece 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme başarısı gösterdik. Seçime rağmen istikrar ve reform programımızı kararlılıkla uyguladık. Siyaseten kendimiz bedel ödesek dahi popülist politikalara tevessül ederek ülkemize ve milletimize bedel ödetmedik. Program sayesinde ekonomimizin yapısal direncini arttırdık. Dış kaynaklara bağımlılığı azaltarak kırılganlıklarımızı asgariye indirdik. Özellikle son 3 ayda yaşanan her türlü şoka rağmen program sarsılmadı, dayanıklılığını kanıtladı ve güven tazeledi. Mayıs başından itibaren rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. Risk primimiz düşüyor, Türk lirasına güven yükseliyor. Enflasyonla mücadele konusunda tavizsiz duruşumuzu koruyoruz. Enflasyon, bir yıldır kesintisiz olarak geriliyor. Mayıs ayında yıllık enflasyon, son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz."

Erdoğan, ihracat cephesinde de son derece emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

2024'ün ihracat açısından rekorlar yılı olarak kayıtlara geçtiğine dikkati çeken Erdoğan, "2024 yılında 262 milyar dolar ihracatla rekor kırdık. Küresel ihracattan aldığımız payı yüzde 1,07'ye yükselttik. Geçtiğimiz yıl, 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayımız 18'e, 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayımız da 302'ye çıktı." bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında da aynı ritimle yola devam ettiklerini, mayısta ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7'lik artışla 24,8 milyar dolara ulaştığını, bunun Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatı olduğunu söyledi.

Erdoğan, ocak-mayıs döneminde mal ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla 111 milyar dolara, yıllıklandırılmış ihracatın da 265,5 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Hizmet ihracatı tarafında da oldukça iyi olduklarını vurgulayan Erdoğan, 2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatını 2024'te 115,2 milyar dolara taşıdıklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayı itibarıyla yıllıklandırılmış bazda 1,3 milyar dolar artışla hizmet ihracatında 116,5 milyar dolar seviyesini yakaladıklarına işaret ederek, "Bir başka gurur verici gelişme ise şudur: Türkiye'nin ihracatındaki artış, yalnızca nicelik itibariyle değil nitelik olarak da büyük bir değişim göstermektedir. Orta, yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı, 2002 yılında 10 milyar dolar, ihracatımızdaki payı yüzde 30 seviyesindeydi. 2024 yılında orta, yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 101 milyar doları aştı, ihracatımızdaki payı da yüzde 41'e çıktı. Bu artış, Türkiye'nin teknoloji yoğun ürünlere yöneliminin bir sonucu olarak gerçekleşti ve bu payın daha da arttırılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

İhracatlarını ülke sathına yaymak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erdoğan, mayıs ayı yıllıklandırılmış verilere göre, 32 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını anlattı.

"Böylesine anlamlı başarıya imza atan kadınları bugün bir kez daha tebrik ediyorum"

İhracata kadınların daha fazla katkı verdiğini memnuniyetle gördüklerini dile getiren Erdoğan, "2024 yılında kadın çalışanların ihracata katkısı, 2013 yılına göre 2 kat artarak 60,1 milyar dolara ulaştı ve payları yüzde 23,6'ya yükseldi. Tüm zorluklara rağmen böylesine anlamlı bir başarıya imza atan kadınları bugün bir kez daha tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Serbest ticaret anlaşmalarından tercihli ticaret anlaşmalarına, yatırımların karşılıklı teşvikinden çifte vergilendirmenin önlenmesine kadar iş insanlarını teşvik edecek her türlü hukuki altyapıyı kurduklarını belirten Erdoğan, 2024 yılında mal ve hizmet ihracatını desteklemek üzere toplam 24,7 milyar liralık kaynağı firmaların emrine verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı için yaklaşık 33 milyar liralık destek bütçesini istifadeye sundukları bilgisini vererek, "Jeopolitik gerilimlerin artması ve ticaret savaşları riskinin güçlenmesi gibi faktörler, ihracatımızın coğrafi çeşitliliğini artırmamız gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. 2028 yılına kadar uzak ülkelere ihracatımızı 50 milyar dolara çıkarmayı, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin toplam ihracatımızdaki payını ise yüzde 30 seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz. Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi için de önemli adımlar atıyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)