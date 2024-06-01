Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri\'nin 113. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan, Gök Vatanımızı kahramanca koruyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 113'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hava şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, görevini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum" dedi.

Erdoğan paylaşımında, yerli insansız savaş uçağı Kızılelma'ya ait bir görsele de yer verdi.