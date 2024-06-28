Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin 2233'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin 2233'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin 2233'üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularıyla tebrik etti. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını selamlarken, aziz şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

28.06.2024 20:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin 2233'üncü kuruluş yıl dönümü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Kara Kuvvetlerimizin 2233'üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Mazisi şanla, şerefle, nice büyük zaferle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını selamlıyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin 2233'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti - Son Dakika

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