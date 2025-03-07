Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda konuştu: (3) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı bu yıl içinde devreye alıyoruz.

07.03.2025 22:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı bu yıl içinde devreye alıyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' olarak ilan edilen 2025 senesi içinde bu tür çalışmalara hız vereceğiz." dedi.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınının sadece sağlık boyutunu değil, ekonomik yönünü de en iyi yöneten ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi.

Muhalefetin Türkiye ekonomisine kontak kapattırmak için sabah akşam üzerlerine geldikleri günlerde yanlış bir yola asla girmediklerini ifade eden Erdoğan, "Salgın döneminde esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 9 milyar lira tutarında hibe desteği sağladık. Ticaret erbabımızın kredi taksitlerini erteledik, kooperatiflere olan gecikmiş borçlarını ise yapılandırdık. Mali sicil affı uygulamasıyla ticaret erbabımızın elini rahatlattık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat 2023 depremlerinde de ülke olarak bir imtihandan geçtiklerini belirterek, "53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz asrın felaketinde, 42 bin iş yeri de kullanılamaz hale geldi. 6 Şubat depremlerinde işleri ve iş yerleri zarar gören 27 binin üzerindeki esnafımıza 6,7 milyar liranın üzerinde faiz indirimli kredi kullandırdık. Kooperatifler aracılığıyla depremzede esnafımızın yanında olduk. Konut ve iş yerlerimizi tamamladıkça hak sahiplerine teslim ediyoruz." diye konuştu.

"Esnaf ve sanatkarlarımızın maliyetlerini önemli ölçüde düşürmek istiyoruz"

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile alt mevzuatında ihtiyaç duyulan revizelerin yapılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Erdoğan, "2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı bu yıl içinde devreye alıyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' olarak ilan edilen 2025 senesi içinde bu tür çalışmalara hız vereceğiz. Özellikle tedarik ve dağıtım kooperatifçiliğini daha da geliştirerek esnaf ve sanatkarlarımızın maliyetlerini önemli ölçüde düşürmek istiyoruz." bilgilerini verdi.

Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin, finansmana erişim başta olmak üzere, sorunlarını çözmek için çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında bugüne kadar 773 kooperatifimizin 826 projesine toplam 111 milyon lira tutarında hibe desteği sağlama kararı aldık. Destek limitlerimizin artırılması için yoğun şekilde çalışıyoruz. Kadın kooperatiflerinin kurulmasını ve girişimciliğini teşvik ettik. Önemli finansman imkanları oluşturduk. Bu vesileyle hem yarın kutlayacağımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü şimdiden tebrik ediyorum hem de 2025 Kooperatifler Yılı'nın hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

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