Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, güney sınırlarında teröristan kurulmasına izin vermeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, güney sınırlarında teröristan kurulmasına izin vermeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, güney sınırlarında teröristan kurulmasına izin vermeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğini belirtti. Ne pahasına olursa olsun, Türkiye'nin bu konuda kararlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, ülkenin güvenliğini sağlamak için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

12.02.2024 19:05  Güncelleme: 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, ne pahasına olursa olsun, güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına müsaade etmeyecektir"

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Türkiye, Güvenlik, Dış Politika, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, güney sınırlarında teröristan kurulmasına izin vermeyecek - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 21:55:03. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, güney sınırlarında teröristan kurulmasına izin vermeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement