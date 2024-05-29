Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'na 5.7 milyar TL kaynak aktarılmasını onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'na 5.7 milyar TL kaynak aktarılmasını onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı\'na 5.7 milyar TL kaynak aktarılmasını onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'na, vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, 2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 5 milyar 702 milyon TL'ye kadar kaynak aktarılabilmesine  karar verdi.

29.05.2024 02:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'na, vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, 2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 5 milyar 702 milyon TL'ye kadar kaynak aktarılabilmesine  karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Türkiye Maarif Vakfı'na vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, 2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 5 milyar 702 milyon TL'ye kadar kaynak aktarılabilecek.

Kararın amacı şöyle:

"Yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel araştırma-geliştirme çalışmaları ile yayınlar yapmak ve yeni metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılmasıdır."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Maarif Vakfı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'na 5.7 milyar TL kaynak aktarılmasını onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:29 Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı 7 kent sağanağa teslim oldu Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent sağanağa teslim oldu
00:25 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın Roma gezisi eleştirisine yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Roma gezisi eleştirisine yanıt
22:23 BM’den korkutan rapor: İsrail’in Refah kentine yönelik saldırılarında en az 200 Filistinli öldü BM'den korkutan rapor: İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarında en az 200 Filistinli öldü
22:11 MGK bildirisinde dikkat çeken ’’yapay zeka’’ maddesi MGK bildirisinde dikkat çeken ''yapay zeka'' maddesi
21:49 ABD: Refah’taki trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz ABD: Refah'taki trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz
00:52 ABD’de F-35 savaş uçağı düştü ABD'de F-35 savaş uçağı düştü
22:51 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza, imza için Türkiye’ye geldi Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, imza için Türkiye'ye geldi
22:43 İtalya Başbakanı Meloni, kendisine küfreden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak Nasılsınız İtalya Başbakanı Meloni, kendisine küfreden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak! Nasılsınız?
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu
22:15 ABD’nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley İsrail’de top mermisine “Bitirin onları“ yazdı ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley İsrail'de top mermisine "Bitirin onları" yazdı
21:40 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım
21:37 İsrail’den yeni ateşkes hamlesi Mısır ve Katar’a teklif iletti İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti
21:34 İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun ’’hançer’’ göndermesine yanıt verdi: Benim muhatap alacağım bir tarif değil İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ''hançer'' göndermesine yanıt verdi: Benim muhatap alacağım bir tarif değil
21:23 Kurum’dan Özel’in İliç madeni eleştirilerine yanıt Kurum'dan Özel'in İliç madeni eleştirilerine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 03:38:28. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'na 5.7 milyar TL kaynak aktarılmasını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement