Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Malezya İş Forumu'nda Konuştu: "İki Ülke El Ele Vererek Suriye'deki Ciddi Yatırım Fırsatlarını Değerlendireceğiz"

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur'da, "Türkiye- Malezya İş Forumu"nda yaptığı konuşmada, "Bilhassa komşumuz Suriye'de 13 buçuk yıldır süren istikrarsızlığın ve çatışmaların son bulmasıyla burada da ciddi yatırım fırsatları bulunduğunu görüyoruz. İki ülke el ele vererek İnşallah bu fırsatları değerlendireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya ziyareti kapsamında, başkent Kuala Lumpur'da, "Türkiye-Malezya İş Forumu"nda konuştu.

Malezya ve Türkiye'nin, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeri başta olmak üzere dünya genelinde İslami finansın gelişiminde ülkelerimizin öncü rol oynayabileceğine" inandığını söyleyen Erdoğan, iki ülkenin, her alanda mükemmel ilişkiler tesis ettiğini, işbirliğini kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkardığını belirtti. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün (Malezya Başbakanı) Enver (İbrahim) kardeşimle ülkelerimiz arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi kurulmasını kararlaştırdık. İş dünyası şüphesiz bu güçlü ortaklığın lokomotifi konumundadır. Üç kıtanın kesiştiği noktada yer alan bir ülke olarak bölgemizde ve dünyada etkili iktisadi ve ticari ortaklıklar kurmaya büyük önem atfediyoruz.

Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan büyük depreme rağmen büyümesini sürdürüyor. Son 20 senede, yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıda ülkelerden biriyiz. Yine son 20 yılda altyapıya 300 milyar dolara yakın yatırım yaptık. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatından aldığımız payı ikiye katladık. Şeffaf, öngörülebilir ve yatırımcı dostu politikalarımız sayesinde son 20 yılda 270 milyar dolara yakın uluslararası doğrudan yatırım çektik. Türkiye'deki yabancı sermayeli şirket sayısı, 6 binden 80 binin üzerine çıktı. Güçlü bir şekilde desteklediğimiz ve son 1 buçuk yıldır uygulamakta olduğumuz ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık. Ülkemizi, küresel bir güç merkezi yapana ve Türkiye yüzyılını inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden, sabırla çalışmayı sürdüreceğiz.

Malezya'nın geniş potansiyelinden istifade etmek amacıyla, ticaret ve yatırım alanlarında son yıllarda önemli yol katettik. Malezya'yla 2015 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması tüm ASEAN bölgesinde bu türden ilk anlaşmamız oldu. Bugün Malezya, ASEAN ülkeleri arasında en büyük ticaret ortağımız haline geldi. Nitekim 2015 yılında 1,7 milyar lira olan ticaret hacmini 5 milyar doların üzerine çıkardık. Yeni hedefimizi 10 milyar dolar olarak tespit ettik. İkili ilişkilerin bir diğer boyutu da karşılıklı yatırımlardır. Malezya, özel önem verdiğimiz ülkeler arasındadır. Savunma alanındaki işbirliğinin meyvelerini toplamaya başladık. Bugün Aselsan, Havelsan ve 100'ü aşkın personeliyle TUSAŞ başta olmak üzere savunma sanayi firmalarımız Malezya'da önemli işlere imza atıyor. Özellikle STM firmamızın Malesya Kraliyet Donanması için üç adet korvet gemisinin inşasını üstlenmesi denizcilik alanındaki işbirliğimizin parlak geleceğini müjdeliyor."

"İş konseyleri mekanizmasından azami fayda sağlamalıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesinde doğrudan iletişim ve karşılıklı seyahatlerin çok etkili olduğuna inandığını dile getirerek, "İş konseyleri mekanizmasından azami fayda sağlamamız gerektiği açıktır." dedi.

Erdoğan, 2024'te 62 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği Türkiye'ye, Malezyalıların ilgisinin daha da teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl 100 bine yakın Malezyalı kardeşimizi ülkemizde ağırlamamıza imkan veren THY ve Malezya Havayolları'nın katkılarına özellikle değinmek isterim. Önümüzdeki dönemde karşılıklı uçuş sayılarının artırılmasının beşeri ilişkilerde çarpan etkisi yapacağına eminim. Burada şunu özellikle vurgulamak durumundayım, Türkiye, stratejik coğrafi konumu, elverişli demografisi, dinamik ekonomisi, güçlü altyapısı, destekleyici iş ortamı ve avantajlı teşvik uygulamalarıyla Malezyalı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Bilhassa komşumuz Suriye'de 13 buçuk yıldır süren istikrarsızlığın ve çatışmaların son bulmasıyla burada da ciddi yatırım fırsatları bulunduğunu görüyoruz. İki ülke el ele vererek inşallah bu fırsatları değerlendireceğiz. Malezyalı iş insanlarını Avrupa, Orta-Doğu ve Afrika pazarlarına erişimde ülkemizi bir üretim merkezi olarak değerlendirmeli için Türkiye'ye davet ediyorum... İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeri başta olmak üzere dünya genelinde İslami finansın gelişiminde ülkelerimizin öncü rol oynayabileceğine inanıyorum. İkili ticarette, milli para birimlerinin kullanılmasının da üzerinde önemle durmamız gereken bir başka konu olduğu kanaatindeyim. Malezya'nın 2025 ASEAN Dönem Başkanlığı sırasında ASEAN ile ilişkilerimizin daha üst seviyelere taşınacağına inancım tamdır."