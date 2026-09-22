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22.09.2026 01:02:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki zorlu, çatışmalı süreçte Kuveyt gibi kardeş ülkelerin yanında olduğunu, İsrail'in saldırganlığının önünün alınması gerektiğini belirtti - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki zorlu, çatışmalı süreçte Kuveyt gibi kardeş ülkelerin yanında olduğunu, İsrail'in saldırganlığının önünün alınması gerektiğini belirtti - Son Dakika