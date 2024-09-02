Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin mevcut anayasasından kurtulma zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin mevcut anayasasının darbe ürünü olduğunu belirterek, bu anayasadan kurtulmanın vaktinin geldiğini ifade etti. Yeni bir anayasa yapma gerekliliğine vurgu yapan Erdoğan, ülkenin demokratikleşme sürecine katkı sağlayacak adımlar atılması gerektiğini söyledi. Kamuoyunda tartışmalara yol açan bu açıklama, siyasi gündemi hareketlendirdi.
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2.09.2024 16:15:12. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin mevcut anayasasından kurtulma zamanı geldi - Son Dakika
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