Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler KAAN'a bakınca kalorifer peteği, süpürge sapı görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler KAAN'a bakınca kalorifer peteği, süpürge sapı görüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler KAAN\'a bakınca kalorifer peteği, süpürge sapı görüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN projesinin tanıtımında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlenmesiyle birlikte Asya'dan Afrika'ya yüz milyonlarca insanın Türkiye'yi farklı bir perspektifle gördüğünü belirtti.

25.02.2024 15:43  Güncelleme: 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler KAAN'a bakınca kalorifer peteği, süpürge sapı görüyor. Ama Asya'dan Afrika'ya yüz milyonlar, güçlenen Türkiye görüyor"

Kaynak: AA

Türkiye, Afrika, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler KAAN'a bakınca kalorifer peteği, süpürge sapı görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 17:53:20. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler KAAN'a bakınca kalorifer peteği, süpürge sapı görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement