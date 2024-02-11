Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin güvensizlik ve huzursuzluk ortamına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin güvensizlik ve huzursuzluk ortamına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye\'nin güvensizlik ve huzursuzluk ortamına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin her ne surette olursa olsun bir güvensizlik ve huzursuzluk ortamına sürüklenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

11.02.2024 14:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin her ne surette olursa olsun bir güvensizlik ve huzursuzluk ortamına sürüklenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz."

Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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