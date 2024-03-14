Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı dünyada eşsiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı dünyada eşsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık altyapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını bugün hemen herkes kabul ediyor.

14.03.2024 20:33  Güncelleme: 20:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık altyapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını bugün hemen herkes kabul ediyor."

Kaynak: AA

Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı dünyada eşsiz - Son Dakika
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