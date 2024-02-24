Cumhurbaşkanı Erdoğan: \'Türkiye\'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış.\'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millet olarak bugün geriye doğru baktığımızda nasıl bir badire atlattığımızı çok daha iyi anlıyoruz. Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe 'Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış.' diyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, alanda toplanan vatandaşların Berat Kandili'ni tebrik etti.
"Rabb'im bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde, sevdiklerimizle birlikte ramazan-ı şerife kavuştursun." diyen Erdoğan, başta Gazze'de yaşayanlar olmak üzere gönül coğrafyasının dört bir köşesindeki mazlumlar için dua ettiğini söyledi.
Sakarya'ya teşekkür borcu bulunduğunu belirten Erdoğan, "Geçen sene mayıs ayında tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yaşadık. 14-28 Mayıs seçimleri Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde daima örnek gösterilecektir." ifadesini kullandı.
Sadece katılım oranlarının yüksekliği itibarıyla değil, sonuçları açısından da mayıs seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Millet olarak bugün geriye doğru baktığımızda nasıl bir badire atlattığımızı çok daha iyi anlıyoruz. Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe 'Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış.' diyoruz. İşte bu kritik cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Sakarya'mız iradesine sahip çıkarak yine destan yazdı. Yüzde 65'er oy oranıyla bize destek olan Sakaryalı kardeşlerimin her birine şükranlarımı özellikle sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın örnek dayanışmasını sergileyen Sakarya inşallah 31 Mart'ta çok daha güçlü şekilde inanıyorum ki yanımızda yer alacaktır."
"Meydanda 60 bin kişi var"
Mitinge katılanların sayısını açıklayan Erdoğan, "Şu anda meydana bakıyorum, resmi rakamı istedim, resmi rakam ne biliyor musunuz? Şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya'yla aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir." diye konuştu.
Erdoğan, "Bu muhabbeti dizelere dökecek olursak herhalde şu şekilde akıp gelirdi." diyerek, "Hep haktan yanasın, yiğitsin, mertsin/Kimseye eğilmez başın Sakarya/Yeryüzüne indirilmiş cennetsin/Dünyada bulunmaz eşin Sakarya/Gönül ikliminin rüzgarı sende/Bahtımın bitmeyen baharı sende/Tarihimin şanı, zaferi sende/Sırtımı dayadığım dağsın sen Sakarya." dizelerini seslendirdi.
Gönül coğrafyasının her rengini, her güzelliğini bağrında yaşatan, Kafkaslar'ın, Balkanlar'ın, Anadolu'nun her köşesinin kokusunu taşıyan Sakarya'ya hasret gidermeye geldiğini belirten Erdoğan, "Bu coğrafyanın vatan olmasında kanıyla canıyla teriyle bedel ödeyen, şehitler veren Sakarya, geleceğimize güvenle bakmamızın da teminatıdır." ifadelerini kullandı.
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Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış.' - Son Dakika
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