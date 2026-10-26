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26.10.2026 19:24:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak ne Libya'da ne de bir başka İslam beldesinde artık ayrılık, gayrılık görmek istemiyoruz. İnşallah bu arzumuz Libya'da da kuvveden fiile geçecektir" - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak ne Libya'da ne de bir başka İslam beldesinde artık ayrılık, gayrılık görmek istemiyoruz. İnşallah bu arzumuz Libya'da da kuvveden fiile geçecektir" - Son Dakika