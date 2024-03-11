Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi yeniden eski, zayıf günlerine geri döndürmek isteyenlerin çabaları bitmeyecektir.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Programda konuşan Vali Yavuz, ramazanda huzur ve güven ortamının yayılmasını temenni etti ve adaletsizliklere dikkat çekti. Programa birçok yetkili ve milletvekili de katıldı.