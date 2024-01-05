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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı için güçlerimizi birleştireceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı için güçlerimizi birleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "85 milyon hep beraber Türkiye Yüzyılı için güçlerimizi birleştireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı için güçlerimizi birleştireceğiz
05.01.2024 - 14:57,  Güncelleme: 14:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "85 milyon hep beraber Türkiye Yüzyılı için güçlerimizi birleştireceğiz. Bunu başardığımızda önümüze çıkabilecek hiçbir engel tanımıyorum."

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı, Politika, Güncel, Son Dakika

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