Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT 6A Hizmete Alım Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT 6A Hizmete Alım Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanarak geliştirdiğimiz TÜRKSAT 6A ile birlikte Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi.

21.04.2025 16:39
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanarak geliştirdiğimiz TÜRKSAT 6A ile birlikte Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi." dedi.

Erdoğan, TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen TÜRKSAT 6A Hizmete Alım Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, TÜRKSAT 6A'nın, 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatıldığını, ilk test yayınının ise 17 Şubat'ta yapıldığını belirtti.

Tüm süreçlerin sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde tamamlandığını ifade eden Erdoğan, TÜRKSAT 6A'nın ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Tasarımından üretimine, nakliyesinden uzaya fırlatılmasına, yörüngeye oturtulmasından test aşamasına kadar projenin başarıyla ilerletilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, projeye destek olan ve uzay sanayisine gönül vermiş tüm personeli tebrik etti.

En az 15 yıl hizmet verecek TÜRKSAT 6A ile birlikte TÜRKSAT'ın işlettiği haberleşme uydularının sayısının 6'ya, uzaydaki uyduların toplam mevcudunun da 10'a yükseldiğini dile getiren Erdoğan, yer sabit özelliği taşıyan yeni haberleşme uydusunun televizyon yayıncılığı başta olmak üzere acil durum haberleşmesi hizmetlerini de geniş bir kapsama alanında sunacağını söyledi.

Kesintisiz televizyon yayıncılığı açısından kritik önem taşıyan TÜRKSAT 6A ile televizyon yayını yapılan uyduların artık yedeklenebileceğine işaret eden Erdoğan, uzay iletişim ve haberleşme sektörleri için atılmış çok büyük bir adım olan TÜRKSAT 6A uydusunun ülke ve millet için hayır getirmesini temenni etti.

Özellikle haberleşme uyduları gibi teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesinin milli güvenlik açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanarak geliştirdiğimiz TÜRKSAT 6A ile birlikte Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi. Yeni haberleşme uydumuz, yerli ve milli teknoloji üretme hedefimiz doğrultusunda 20 yıla yayılan titiz, yoğun ve meşakkatli bir çalışmanın ürünüdür." ifadesini kullandı.

"Karamsarlık aşılayanlara, kendi ülkesinden umudunu kesenlere kulak asmadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktaya gelmenin kolay olmadığını belirterek, hayata geçirilen teknoloji transfer programıyla 3A, 4A ve 4B uydularının üretiminde TÜRKSAT mühendislerinin de yer almasını sağladıklarını anımsattı.

Devamında 5A ve 5B uydularının yapımında 12 mühendisi tasarım, üretim ve test başlıkları süreçlerine doğrudan dahil ettiklerini aktaran Erdoğan, yıllara sari bu çalışmalar ve tecrübelerle uzay teknolojileri alanında pek çok kritik eşiğin aşıldığını kaydetti.

Erdoğan, böylece en yüksek yerlilik oranına sahip TÜRKSAT 6A uydusunu üretme imkan, yetenek ve tecrübesine sahip olunduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapamayız' diyenlere inat, 'Biz yaparız, hatta daha iyisini yaparız' dedik. Karamsarlık aşılayanlara, kendi ülkesinden, kendi milletinden umudunu kesenlere asla kulak asmadık. Yani yılmadan, yorulmadan, inanç, sabır ve azimle çalışarak bugünlere kadar hamdolsun alnımızın akıyla geldik. Bugünkü başarı, lafa her başladıklarında 'Bizden bir şey olmaz' diyerek gençlere umutsuzluk aşılayan eşik zihniyete indirilmiş ağır bir darbedir." diye konuştu.

Mühendislere ve Türkiye'nin uzaydaki varlığına güç katanlara teşekkür eden Erdoğan, 23 yıldır olduğu gibi önce hayalleri hedeflere sonra da hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceklerini dile getirdi.

(Sürecek)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT 6A Hizmete Alım Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT 6A Hizmete Alım Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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