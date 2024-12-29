Erdoğan'dan Güney Kore'ye Başsağlığı

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'de meydana gelen uçak kazası dolayısıyla "Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükümetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" mesajını yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'nin Muan kentinde meydana gelen uçak kazası dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz Kore Cumhuriyeti'ndeki Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen elim uçak kazası bizleri derinden üzmüştür. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükümetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.