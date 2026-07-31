Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek gençlerimizin, evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz." - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek gençlerimizin, evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek gençlerimizin, evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek gençlerimizin, evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek gençlerimizin, evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz.' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek gençlerimizin, evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz." - Son Dakika
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