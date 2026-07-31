Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek gençlerimizin, evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek gençlerimizin, evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek gençlerimizin, evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek gençlerimizin, evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz.' - Son Dakika