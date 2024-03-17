Erdoğan: Uluslararası kurumlar Gazze'de sınıfta kaldı, İslam dünyası da sınavı geçemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi."
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İstanbul Valiliği, Yenikapı'da düzenlenen Nevruz kutlaması sırasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca, etkinlik alanında yapılan güvenlik uygulamalarında terör örgütü propagandası yapmak suçundan arama kaydı bulunan 2 kişi daha gözaltına alındı.
Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı. Seçimler ülke genelinde 80'den fazla bölgede gerçekleştirildi ve katılım oranı yüzde 74'ün üzerinde oldu. Putin, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.
Zonguldak Spor Basket 67, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezon bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyerek kupasını aldı. İki yıl önce kurulan ve ilk sezonunda Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde play-off ikincisi olan Zonguldak temsilcisi, liderliği 17 hafta boyunca koruyarak şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı'nın elinden alan takım, gelecek sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da artan otobüs bileti fiyatlarına dikkat çekerek, Recep Tayyip Erdoğan'ı zamların sorumlusu olarak gösterdi. Özel ayrıca, memurlara verilen toplu sözleşme ikramiyesi konusunda da eleştirilerde bulundu ve gençlerin mülakat sistemiyle mağdur edildiğini belirtti.
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