Erdoğan: Uluslararası kurumlar Gazze'de sınıfta kaldı, İslam dünyası da sınavı geçemedi - Son Dakika
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Erdoğan: Uluslararası kurumlar Gazze'de sınıfta kaldı, İslam dünyası da sınavı geçemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı.

17.03.2024 20:35  Güncelleme: 20:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi."

Kaynak: AA

Gazze, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: Uluslararası kurumlar Gazze'de sınıfta kaldı, İslam dünyası da sınavı geçemedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan: Uluslararası kurumlar Gazze'de sınıfta kaldı, İslam dünyası da sınavı geçemedi - Son Dakika
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