Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel sektörde istihdamın artışında uluslararası yatırımcıların önemli bir rol oynadığını belirtti. Yatırımcıların payının %8,8'e yükseldiğini vurgulayan Erdoğan, bu durumun istihdam yaratma ve ekonomiye katkı sağlama açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin yatırım ikliminin iyileştiğini ve dünya genelinden daha fazla yatırım çektiğini de ekledi.
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29.09.2024 05:44:11. #1.12#
SON DAKİKA: Yabancı Yatırımlar Özel Sektörde Artış Gösterdi - Son Dakika
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