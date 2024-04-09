Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, beslediği hayvanlarına bakarken ayağı takılıp düşen 74 yaşındaki Fatma Çağlar hayatını kaybetti. Kalp hastası olan Çağlar, düşme sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan incelemeler sonucunda Çağlar'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Aytekin, CHP'nin yerel seçimlerde elde ettiği başarıyı genel seçimlerde de tekrarlayacaklarını belirtti.
IŞİD yanlısı yayın organları, bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarına yönelik saldırı çağrısı yaptı. UEFA, Madrid, Paris ve Londra'da oynanacak maçlara yönelik tehditlerden haberdar olduğunu duyurdu. Fransa ve İspanya'da içişleri bakanları da önlemlerin artırıldığını açıkladı. Tüm maçların gerekli güvenlik önlemleri dahilinde planlandığı belirtildi.
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