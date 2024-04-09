Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

09.04.2024 15:57  Güncelleme: 15:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İsrail, Gazze, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü. - Son Dakika
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