Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü.

IŞİD Tehdidiyle Şampiyonlar Ligi Maçlarında Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

IŞİD yanlısı yayın organları, bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarına yönelik saldırı çağrısı yaptı. UEFA, Madrid, Paris ve Londra'da oynanacak maçlara yönelik tehditlerden haberdar olduğunu duyurdu. Fransa ve İspanya'da içişleri bakanları da önlemlerin artırıldığını açıkladı. Tüm maçların gerekli güvenlik önlemleri dahilinde planlandığı belirtildi.