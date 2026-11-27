Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO Genel Direktörü Halid El-Enany'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO Genel Direktörü Halid El-Enany'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.