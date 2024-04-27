Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar\'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir akaryakıt istasyonunu ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra ise vatandaşlarla sohbet edip çocuklara oyuncak hediye etti.

27.04.2024 14:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti.

Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Kirazlıtepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi.

Petrol istasyonundan ayrılan Erdoğan, aynı caddenin Ferah Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Kaynak: AA

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