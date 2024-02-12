Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzay misyonunu tamamlayan Alper Gezeravcı ve ailesini kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzay misyonunu tamamlayan Alper Gezeravcı ve ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da gerçekleşen bir törenle, insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak ülkeye dönen Alper Gezeravcı ve ailesini kabul etti. Gezeravcı, uzayda geçirdiği süre boyunca bir dizi deney ve gözlem yaparak Türkiye'nin uzay araştırmalarına katkıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı'ya başarılarından dolayı teşekkür ederek, ülkenin gururu olduğunu belirtti.

12.02.2024 16:56
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ANKARA-Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak ülkeye dönen Alper Gezeravcı ve ailesini kabul etti (Görüntü)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzay misyonunu tamamlayan Alper Gezeravcı ve ailesini kabul etti
Kaynak: DHA

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