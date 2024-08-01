Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinde, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye'de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini vurgulayarak, İsrail'in Gazze'deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını belirtti. Biden ise rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için Erdoğan'a teşekkür etti.

01.08.2024 22:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinde, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye'de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini ve İsrail'in Gazze'deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini kaydetti.

Görüşmede ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Türkiye, İsrail, Gazze, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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