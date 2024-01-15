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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Öztürk'ün Babasıyla Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Öztürk'ün Babasıyla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Öztürk'ün babası Ali Öztürk ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şehidin ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Öztürk\'ün Babasıyla Görüştü
15.01.2024 - 13:18,  Güncelleme: 13:29
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Öztürk'ün babası Ali Öztürk ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi'ndeki şehit Öztürk'ün ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Ali Öztürk ve diğer yakınlarıyla görüşen Yerlikaya, aileye başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında Yerlikaya'nın telefonuyla, baba Öztürk ile görüştü.

Erdoğan, baba Öztürk'e başsağlığı dileyerek, " Rabb'im inşallah makamını ali eylesin tüm aileye başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek isterim. Rabb'im cenneti ile buluştursun. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Öztürk'ün Babasıyla Görüştü - Son Dakika
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