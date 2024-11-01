Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Fay Çamlıca Camii\'nde cuma namazı kıldı // Ek görüntü ve metin

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ile beraberindeki heyette eşlik etti.

Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını burada kıldı. Erdoğan'a Senegalli mevkidaşı Beşir Cuma Fay ve beraberindeki heyet de eşlik etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Türkçe ve Fransızca irat ettiği hutbenin ardından cuma namazını kılındı.

Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere camiden ayrıldı.