Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Voleybol başta olmak üzere spora yaptığımız devasa yatırımların karşılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Voleybol başta olmak üzere spora yaptığımız devasa yatırımların karşılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Voleybol başta olmak üzere spora yaptığımız devasa yatırımların karşılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz"
Kaynak: AA
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