Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yarın CHP'ye İadei Ziyarette Bulunacak

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, yarın CHP'ye iadei ziyarette bulunacak. Özgür Özel ile 2 Mayıs'ta AK Parti'de bir araya gelen Erdoğan'ın iadei ziyareti saat 16.00'de gerçekleşecek. CHP Genel Başkanı Özel'in makamında gerçekleşecek görüşmede, emekli ve asgari ücret zammı, kayyum atanması, gezi tutukluları, Can Atalay, Sinan Ateş cinayeti, adalet arayan Emine Şenyaşar'ın durumu gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, dün Cumhurbaşkanlığı protokol ekibi CHP Genel Merkez'ne gelerek ön çalışma yaptı. CHP Genel Merkezi'nin önündeki bayraklar arasına, Erdoğan'ın ziyareti esnasında rutin uygulamada olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asılacak.

CHP Genel Merkezi'nin girişinde 600 kişilik salonun önü ve bahçenin bir kısmı basın için çalışma alanı olarak hazırlanıyor. Bu alanın dışında çalışmalara ve ziyaret esnasında basının katlara çıkmasına izin verilmeyecek. Basın mensupları kendileri için hazırlanan alanda ziyareti takip edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokollere göre nasıl karşılanıyorsa CHP'de de aynı protokol uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Özgür Özel karşılayacak. Basının görüntü almasından sonra birlikte 12. kattaki makam odasına çıkılacak.

Makam odasında, Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı kimliğini de dikkate alınarak düzenleme yapıldı. CHP yetkilileri, oturma düzeni ve diğer konularda, herhangi bir mesaj veren veya imaya yol açan görsel düzenleme yapılmayacağını belirtti.

Gündemdeki konular asgari ücret, emekli maaşları, adalet arayanlar, kayyum ataması...