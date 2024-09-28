Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 14:00'te İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Yatırım Danışma Konseyi'nin 10. toplantısına katılacak. Toplantıda yatırım fırsatları ve ekonomiye dair stratejiler ele alınacak.
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28.09.2024 08:47:12. #1.12#
SON DAKİKA: Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı - Son Dakika
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