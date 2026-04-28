Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni teşvik paketini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan 2026'da 'Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı' kapsamında yeni bir teşvik paketi açıkladı. Teşvikler; Finans ve transit ticaret merkezi (İFM) için özel vergi avantajları, ihracat ve hizmet ihracatında düşük vergi oranları, sermaye ve girişimci çekme için varlık barışı benzeri düzenlemeler ve proje bazlı güvenceler şeklinde olacak.

İFM'de transit ticaret yapanlar ve yurt dışı satışa aracılık edenler kurumlar vergisi ödemeyecek, İFM dışında aynı işi yapanlar yüzde 1,25 vergi ödeyecek. İmalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisi yüzde 9'a, diğer ihracatçılar için yüzde 14'e indirilecek. Yazılım, mühendislik gibi alanlarda yurt dışı hizmet gelirleri vergiden muaf olacak.

Büyük yatırımlar için 'Tek Durak Büro' kurulacak. Yurt dışında yaşayan ve son üç yılda Türkiye'de vergi mükellefi olmayan kişiler, 20 yıl boyunca yurt dışı kaynaklı gelirlerinden vergi ödemeyecek. Yurt dışındaki varlıklar düşük vergiyle Türkiye'ye getirilebilecek. Startup ekosistemi için hisse opsiyonu teşvikleri ve dijital şirket uygulaması sadeleştirilecek.

Ancak bu teşviklerin etkili olup olmayacağı, güven sorunu ve kur riski gibi faktörlere bağlı. Dubai'deki sermayenin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve dış açıkların çözülüp çözülmeyeceği belirsiz.