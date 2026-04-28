Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni teşvik paketini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni teşvik paketini açıkladı

28.04.2026 07:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan 2026'da 'Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı' kapsamında yeni bir teşvik paketi duyurdu. Paket, finans ve transit ticaret merkezi, ihracat, sermaye ve girişimci çekme alanlarında vergi avantajları ve düzenlemeler içeriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan 2026'da 'Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı' kapsamında yeni bir teşvik paketi açıkladı. Teşvikler; Finans ve transit ticaret merkezi (İFM) için özel vergi avantajları, ihracat ve hizmet ihracatında düşük vergi oranları, sermaye ve girişimci çekme için varlık barışı benzeri düzenlemeler ve proje bazlı güvenceler şeklinde olacak.

İFM'de transit ticaret yapanlar ve yurt dışı satışa aracılık edenler kurumlar vergisi ödemeyecek, İFM dışında aynı işi yapanlar yüzde 1,25 vergi ödeyecek. İmalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisi yüzde 9'a, diğer ihracatçılar için yüzde 14'e indirilecek. Yazılım, mühendislik gibi alanlarda yurt dışı hizmet gelirleri vergiden muaf olacak.

Büyük yatırımlar için 'Tek Durak Büro' kurulacak. Yurt dışında yaşayan ve son üç yılda Türkiye'de vergi mükellefi olmayan kişiler, 20 yıl boyunca yurt dışı kaynaklı gelirlerinden vergi ödemeyecek. Yurt dışındaki varlıklar düşük vergiyle Türkiye'ye getirilebilecek. Startup ekosistemi için hisse opsiyonu teşvikleri ve dijital şirket uygulaması sadeleştirilecek.

Ancak bu teşviklerin etkili olup olmayacağı, güven sorunu ve kur riski gibi faktörlere bağlı. Dubai'deki sermayenin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve dış açıkların çözülüp çözülmeyeceği belirsiz.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı, İhracat, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni teşvik paketini açıkladı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 08:30:49. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni teşvik paketini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.