Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında konuştu: (2) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında konuştu: (2)

02.06.2025 15:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002'de 20,8 milyon hektar olan orman varlığının bugün 23,4 milyon hektara ulaştığına dikkati çekerek, "Ülkemizin toplam yüzölçümünün tam yüzde 30'unu ormanlarla kapladık, süsledik, zenginleştirdik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002'de 20,8 milyon hektar olan orman varlığının bugün 23,4 milyon hektara ulaştığına dikkati çekerek, "Ülkemizin toplam yüzölçümünün tam yüzde 30'unu ormanlarla kapladık, süsledik, zenginleştirdik." dedi.

Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında yaptığı konuşmada, yaratılanı Yaradan'dan ötürü seven, tabiata sadece bu nazarla bakan bir kadro olarak, çevre ve doğa koruma çalışmalarında tarihi adımlar attıklarını söyledi.

Allah'ın emaneti olarak, dört elle sarıldıkları doğayı koruyup, çocuklara en güzel şekilde teslim etmek için var güçle çalıştıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son 23 yılda Gök Vatan ve Mavi Vatan'daki başarılarımızı Yeşil Vatan'a yönelik yatırımlarımızla, projelerimizle, eserlerimizle taçlandırdık. 2002'de 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı bugün hamdolsun 23,4 milyon hektara ulaştırdık. Ülkemizin toplam yüzölçümünün tam yüzde 30'unu ormanlarla kapladık, süsledik, zenginleştirdik. 2002'den bugüne cennet vatanımızın dört bir yanına 7,5 milyardan fazla fidan diktik. Geleceğe Nefes temasıyla yürüttüğümüz ağaçlandırma kampanyalarıyla milyonlarca insanımızın fidan dikmesini sağladık. Yangında zarar gören yerlerin ağaçlandırılmasını bir sonraki yılın sonuna kadar mutlaka yapıyoruz."

"Orman kahramanlarımıza yapılmış birer hakaret olarak görüyorum"

Hemen her yangın felaketi sonrası dolaşıma sokulan fotoğrafların birçoğunun dezenformasyona yönelik bir propaganda olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dahası bu fotoğrafların hemen hiçbirinin Orman Genel Müdürlüğümüzün görev sahasıyla ilgisi de yoktur. Önemli bir kısmı sahil kesimindeki muhalefet belediyelerine ait olan çarpık, istilacı, çirkin yapılaşma projeleridir. Ne yazık ki orman teşkilatımıza mal edilerek çok ucuz bir karalama kampanyası yürütülmektedir. Bu tür kampanyaları çoğu zaman canları pahasına yangına müdahale eden orman kahramanlarımıza yapılmış birer hakaret olarak görüyorum. Orman teşkilatımızın emeklerine, fedakarlıklarına ve çalışmalarına gölge düşüren bu tür sorumsuzluklardan herkesi uzak durmaya çağırıyorum."

"Köyünde kalarak üretmek, toprağına sahip çıkmak isteyen her vatandaşımızın yanında olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağaçlandırma faaliyetlerini kırsal kalkınma hamleleriyle desteklediklerini, daha da geliştirdiklerini dile getirdi.

Ceviz, badem, keçiboynuzu, lavanta ve defne gibi ürünlerle hem toprağı değerlendirdiklerini hem de köylerde yaşayan vatandaşlara yıllık 25 milyar lira tutarında ek gelir sunduklarını anlatan Erdoğan, odun dışı orman ürünlerinin üretimini artırdıklarını ifade etti.

Tıbbi aromatik bitkilerden reçine ve mantara kadar yüzlerce kalemde üretim gerçekleştirildiğine dikkati çeken Erdoğan, bu sayede bir yandan orman köylülerine destek olurken diğer yandan bölgesel kalkınmaya da ivme kazandırdıklarını aktardı.

Sıfır faizli kredi gibi önemli desteklerde bulunduklarını, birçok yeni imkan sunduklarını anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köyünde kalarak üretmek, toprağına sahip çıkmak isteyen her vatandaşımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Son 21 yılda orman köylerinde yaşayan 285 bin 27 aileye ve 232 kooperatife 35 milyar lira büyüklüğünde kredi ve hibe desteği sağladık. Bu yıl 12 bin ailemize 2,6 milyar lira tutarında katkı veriyoruz. Son tarım şurasında Yeşil Vatan'ın tüm yönleriyle muhafaza edilip zenginleştirilmesini hedefleyen 5 karar aldık. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu kararları çok yakın bir zamanda eylem planına dönüştürecek ve inşallah her birini uygulamaya alacak. Ormancılık faaliyetlerimizin altyapı ve kapasitesini güçlendirecek bu kararların uygulama süreçlerini biz de şahsen takip edeceğiz."

Son 23 yılda orman yangınlarıyla mücadelede çok önemli mesafeler kaydettiklerini hatırlatan Erdoğan, sahip olunan teknoloji, insan kaynağı, ekipmanlarla, hava ve kara gücüyle bu alanda büyük başarılara imza attıklarının altını çizdi.

"2002'de 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi bugün itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopter ile toplam 438 tona yükselttik" bilgisini paylaşan Erdoğan, "Yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanımında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci ülke konumundayız. 14 İHA ve 184'ü akıllı 776 gözetleme kulesinin yanı sıra yapay zeka tabanlı sistemlerimizle yangınları erkenden tespit ediyor ve anında müdahale ediyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında' programında konuştu: (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında konuştu: (2) - Son Dakika
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