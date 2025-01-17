Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ypg Terör Örgütü Suriye\'nin Güvenliği İçin En Büyük Engeldir"

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Gökyüzünde heyecanlandıran an: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti

(KAYSERİ) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülke topraklarının üçte birini işgal altında tutan YPG terör örgütü Suriye'nin güvenliği için en büyük engeldir. Başkalarının ajandalarına hizmet ederken, son kullanma tarihi geçen her yapı gibi, bu örgütün de çöpe atılması yakındır. Bundan kaçış, kurtuluş yok" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Erdoğan muhalefeti eleştirdi, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Muhalefetin artık eğlence malzemesi haline gelen durumunu sizler de takip ediyorsunuz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Ne ciddiyet ne olgunluk var. Siyaset mi yapıyorlar, oyun mu oynuyorlar belli değil. Bari yüzünü ülkemize çevirmiş soydaşlarımızın umutlarını kırmayın. Bari Türk siyasetinin kalitesini düşürmeyin. En azından iktidarımıza gölge etmeyin. Ana muhalefet partisine şunu tavsiye ediyorum, küresel siyasette kartlar yeniden karılırken, milletimizin gelecek çeyrek asrı belirlenirken boş işlerle uğraşmayı bırakın. Titreyin ve kendizine gelin.

"Suriye'de eli silahlı bölücü terör örgütü varlık gösterdiği sürece kendimizi tam olarak emniyette hissedemeyiz"

Tarih bizi Suriye konusunda da haklı çıkardı. Baas rejimi birkaç gün içinde yerle bir oldu. Zalim Esad arkasına bile bakmadan bir gecede Suriye'den kaçmak zorunda kaldı. Çocukları, bebekleri, sivilleri vahşice öldüren caniler hak ettikleri muameleyi görüyor. Suriye halkı geleceğini kendi belirleyeceği yeni bir yönetimin inşaası yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de buna gereken desteği vereceğiz. Suriye'deki terör unsurları tasfiye edilmeli. Suriye'de eli silahlı bölücü terör örgütü varlık gösterdiği sürece kendimizi tam olarak emniyette hissedemeyiz.

"Son kullanma tarihi geçen her yapı gibi, bu örgütün de çöpe atılması yakındır"

Ülke topraklarının üçte birini işgal altında tutan YPG terör örgütü, Suriye'nin güvenliği için en büyük engeldir. Başkalarının ajandalarına hizmet ederken, son kullanma tarihi geçen her yapı gibi bu örgütün de çöpe atılması yakındır. Bundan kaçış, kurtuluş yok. Orta Doğu'ya bataklık diyenleri mahçup edecek atılımların öncülüğünü biz yapıyoruz. AK Parti yapıyor. Biz tüm insanlığı kucaklayarak medeniyetimizi yeniden sizlerle beraber yükselteceğiz. Suriyeli kardeşlerimizden ülkelerine güvenli ve onurlu olarak dönmek isteyenlere gerekli yardımları göstereceğiz.

"Ya o silahlar gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak"

Meclis'te çok geniş bir mutabakat oluştu. Attığımız her adımda şehit yakınlarımızın, gazilerimizin hassasiyetlerini mutlaka gözetiyoruz. Cumhur İttifakı'nın tek hedefi terörsüz Türkiye'nin kapılarını aralamaktır. İnşallah bu hedefimize er ya da geç ulaşacağız. Artan yalan ve provokasyonların sebebi mevcut iklimi dinamitlemektir. Terör duvarının yıkılmasından rahatsız olanlar yalanlar yayarak çıkarlarını devam ettirmek istiyorlar. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Nasıl tavır alınacağını yakından takip ediyoruz. Tavrımız gayet nettir. Örgüt silah bırakır, kadrolarını dağıtır, siyasi kadroları da gerçek bir Türkiye partisi gibi davranırsa bunun kazananı tüm Türkiye olacaktır. Yok öyle olmazsa bizim terör örgütünü son militanına kadar yok edecek gücümüz, kararlılığımız mevcuttur. Hep vurguladığım gibi bu iş bizim açımızdan sadece vakit ve planlama işidir. Yine yapmaktan çekinmeyiz. Cudi'de biz varız, Gabar'da biz varız. Bizim olmadığımız yer yok. Ya o silahlar gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak."