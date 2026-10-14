Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı - Son Dakika
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Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı

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Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı; yemeğe AYM, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi başkanları ile Adalet Bakanı Gürlek katıldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı.

AK Parti'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı" denildi.

Cumhurbaşkanlığı'nda verilen yemeğe Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

Kaynak: ANKA
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