Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelenskiy ile görüşme) Ukrayna'daki barışın sağlanmasına yönelik son dönemde artan çabaları ve Karadeniz'deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldık."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelenskiy ile görüşme) Ukrayna'daki barışın sağlanmasına yönelik son dönemde artan çabaları ve Karadeniz'deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelenskiy ile görüşme) Ukrayna'daki barışın sağlanmasına yönelik son dönemde artan çabaları ve Karadeniz'deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldık."
Kaynak: AA