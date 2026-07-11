Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastaneden taburcu edildiği bildirildi.
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm tetkiklerin olumlu sonuçlanması üzerine bu sabah taburcu edildiği belirtildi.
Açıklamada, genel sağlık durumu iyi olan Cumhurbaşkanı Erhürman'ın hekimlerinin önerileri doğrultusunda bir süre istirahat edeceği duyuruldu.
Dün bir etkinlikte rahatsızlanan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yerel saatle 21.00'de hastaneye kaldırılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erhürman Hastaneden Taburcu Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?