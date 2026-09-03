Cumhurbaşkanı Erhürman, taziye için gelen Yılmaz ve heyetini kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarındaki deniz felaketi nedeniyle taziyelerini iletmek üzere KKTC'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Yılmaz başsağlığı diledi, Erhürman da Türkiye'nin felaket sonrası gösterdiği dayanışma ve destekler için teşekkür etti.
(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketinde hayatını kaybedenler ve kayıplar nedeniyle taziye ziyaretinde bulunmak üzere KKTC'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kabulde Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erhürman'a ve Kıbrıs Türk halkına taziyelerini iletti.
Erhürman ise taziye ziyareti dolayısıyla Yılmaz'a, Türkiye'nin felaketin ardından gösterdiği dayanışma ve sağladığı destekler için de Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.
Kaynak: ANKA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erhürman, taziye için gelen Yılmaz ve heyetini kabul etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?