Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı, partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi sonrası teşekkür paylaşımında bulundu.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tabiatı derde deva, nimeti sadra şifa, güzel Antalya… Teşekkürler Antalya!" ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, Erdoğan'ın kongredeki konuşması ve katılımcıları selamlaması sırasında çekilen fotoğraflara da yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'dan Antalya kongresi sonrası teşekkür paylaşımı - Son Dakika
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