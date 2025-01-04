Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Ordu 8. Olağan İl Kongresi\'nde konuştu: (1)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefet partileri rant ve koltuk hırsıyla her gün kendi içlerinde kavga ederken biz sadece ülkemize ve milletimize hizmetle meşgulüz. Gözümüz milletimizden başka kimseyi görmüyor." dedi.

Erdoğan, Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Burada partililere hitap eden Erdoğan, bugün ikindi namazında ebediyete uğurlanan sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet dileyerek salondakilerden Tayfur için "Fatiha" okumalarını istedi.

Erdoğan, kongrenin Ordu için hayırlara vesile olmasını dileyerek katılım sağlayan tüm partililere teşekkür etti.

Ordulularla tekrar buluşmanın sevincini yaşadığını dile getiren Erdoğan, "Şahin olsam dağlarına konardım. Ceylan olsam pınarına inerdim. Gönül adak olsa sana sunardım. Güzel Ordu vermem seni ellere. Güzelliğin destan olmuş dillere. İkrarım var Boztepe'den bakmaya. Can dayanmaz hasretini çekmeye. Seni bir kez gören düşer sevdaya. Güzel Ordu vermem seni ellere. Güzelliğin destan olmuş dillere." dizelerini okudu.

Erdoğan, salonda bulunan partililere ve Ordululara ahde vefası için teşekkür eden Erdoğan, "Bizleri gönül dünyasında ağırlayan muhabbetiyle sarıp sarmalayan her bir Ordulu kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İlk olarak Samsun'daki İl Kongremizi başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi de Ordu'daki kongremizi yine coşkuyla, heyecanla icra ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendileri için her görevin aynı zamanda ülke ve millet için tutulan bir nöbet olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"AK Parti içinde ene yoktur, enaniyet yoktur, ben ve bencillik yoktur, biz vardır. Bu kadronun mensupları arasında makam ihtirası değil, millete hizmet aşkı memlekete hizmet tutkusu vardır. Muhalefet partileri rant ve koltuk hırsıyla her gün kendi içlerinde kavga ederken biz sadece ülkemize ve milletimize hizmetle meşgulüz. Gözümüz milletimizden başka kimseyi görmüyor. Kalbimiz sadece ve sadece Türkiye için çarpıyor. Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz. Ülkeye ve millete hizmet nöbetini devreden arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sancağı devralan yol ve dava arkadaşlarıma Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum."

Ordu il teşkilatına teşekkür

Erdoğan, Ordu il teşkilatına bugüne kadar ortaya koyduğu samimi gayretleri, emekleri ve destekleri nedeniyle şükranlarını sunduğunu belirterek "Ordu il teşkilatımızda görev almış bugün aramızda bulunmayan vefat etmiş kardeşlerimize minnet duygularımı ifade ediyor, kendilerini rahmetle yad ediyorum. Rabb'im davamızın tüm neferlerinden razı olsun." diye konuştu.

Allah'tan, Ordu'yla aralarındaki muhabbeti ve sıcaklığı daim eylemesini dileyen Erdoğan, "Sizler hem Mayıs 2023 seçimlerinde hem de 31 Mart'ta üzerinize düşeni yaptınız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında saf tuttunuz. 22 yıldır sürdürdüğümüz millete hizmet yolculuğunda Ordu daima bizimle oldu, bizim yol arkadaşımız oldu." dedi.

Erdoğan, ahde vefalarından dolayı teşekkür ettiği Ordululara, şöyle seslendi:

"AK Parti ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz güçlü destek için, samimiyetle bize sahip çıktığınız için teker teker sizlere teşekkür ediyorum. Yüzde 74'e ulaşan oy oranıyla ilçelerde Türkiye rekoru kıran Kumru'ya özellikle teşekkür ediyorum. Şimdi sıra bizde, şimdi sıra tüm kadrolarımızla, tüm kurumlarımızla Ordu'yu ayağa kaldırıp el birliğiyle geleceğe taşımakta. Şimdi sıra Ordu'nun ittifakımıza duyduğu bu güveni Allah'ın izniyle boşa çıkarmamakta. Bunun için gece gündüz var, yüzümüzde çalışacağız. Ordu'ya Ordulu kardeşlerimize mahcup olmamak için tüm imkanlarımızı sefer vereceğiz. Bugüne kadar orduya nasıl hizmet ettiysek, bu şehre nasıl yeni ufuklar açtıysak bundan sonra da canla başla koşturmaya devam edeceğiz. Rabb'im yolumuzu ve bahtımızı açık etsin diyorum."

(Sürecek)