Yılmaz, ABD Ticaret Odası Heyetini Ağırladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Choksy ve beraberindeki ABD Ticaret Odası heyetiyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde geçen hafta açıkladığımız 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz hedef ve politikalarımızı, son dönemde uygulamaya koyduğumuz YTAK ve HIT-30 gibi teşvik programlarını, Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimizi, Yatırım Ortamının İyileştirilmesine yönelik attığımız ve atacağımız adımlar ile ülkemizdeki yatırım ve işbirliği fırsatlarını değerlendirme imkanı bulduk. Yaptığımız görüşmenin Türkiye-ABD ikili ve ticari ilişkilerine olumlu katkılar sunmasını temenni ediyor, Sayın Choksy ve ABD Ticaret Odası heyetine ziyaretleri için teşekkür ederim."