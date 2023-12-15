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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Acıpayam'daki maden göçüğü için başsağlığı diledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Acıpayam'daki maden göçüğü için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madenciler için başsağlığı dileğinde bulundu. Yılmaz, ayrıca arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılan madenciye acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Acıpayam\'daki maden göçüğü için başsağlığı diledi
15.12.2023 - 10:41,
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madenciler için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizli Acıpayam ilçemizdeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, arama kurtarma ekiplerimizce yaralı olarak kurtarılan kardeşimize acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Acıpayam, Denizli, Politika, Güncel, Son Dakika

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