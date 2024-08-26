Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın sözlerine tepki gösterdi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Farklı siyasi partilere mensup olsak da demokratik siyasetin seviyesini ve saygınlığını korumak ortak sorumluluğumuzdur. Siyasi ahlak ve nezaketten nasibini almamış bir CHP vekilinin, aziz milletimizin temiz oylarıyla demokratik rekabet ortamında defalarca seçilmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımıza nefret dolu ve çirkin bir dille saldırması, kendi zihin yapısının yansımasıdır. Bunun hukuktaki karşılığı suç, siyasetteki karşılığı ise faşizan bir nefret söylemidir."

"Bu saldırı, aynı zamanda milletimizin iradesine ve demokratik değerlere karşı yapılmış bir saldırıdır." değerlendirmesini yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sarf edilen edep dışı sözleri reddediyor, milletvekilliği sıfatı taşımasına rağmen bu makamın ağırlığını taşımaktan uzak bu şahsın sözlerini en güçlü şekilde kınıyorum. Ait olduğu parti başta olmak üzere, tüm siyasi partilerin gerekli tavrı göstermelerini temenni ediyorum."