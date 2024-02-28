Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede, iki ülkenin siyasi ve ekonomik işbirlikleri ele alındı. KKTC'nin kalkınmasına katkı sağlayacak projeler ve 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması hazırlıkları da görüşüldü. Görüşmeye KKTC Başbakan Yardımcısı ve iki bakan da katıldı.

28.02.2024 22:37  Güncelleme: 22:38
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülkenin siyasi ve ekonomik alanlardaki işbirlikleri ele alındı.

KKTC'nin kalkınmasına katkı sağlayacak, pek çok farklı sektörde devam eden mevcut projelerin değerlendirildiği görüşmede, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması hazırlıkları üzerinde duruldu.

Görüşmede KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü - Son Dakika

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